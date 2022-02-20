Чечня поможет продовольствием беженцам из Донбасса в Ростовской области

20 фев. 23:15

Чеченское отделение "Единой России" при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова передаст продовольственную помощь в Ростовскую область, куда эвакуированы жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказали в его пресс-службе.

"Чеченское отделение партии, при поддержке Регионального общественного фонда имени Героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, направит продовольственную помощь в Ростовскую область, куда прибыли первые беженцы", - цитирует секретаря чеченского отделения партии и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова ТАСС.

Он добавил, что республика и сама готова принять эвакуированных жителей ЛНР и ДНР, обеспечение условий для их проживания и снабжение их всем необходимым взял на личный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров.