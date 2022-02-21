Все школьники в Сочи будут изучать самбо

21 фев. 5:19

С 1 сентября во всех школах города Сочи начнут изучать основы самбо. Об этом сообщил в Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

Во Всероссийский проект "Самбо в школу" уже включены порядка 50 сочинских школ - это почти 18 тыс ребят. В новом учебном году он коснется всех школ.

"Будем расширяться. У нас нет задачи сделать спортсмена из каждого, но важно, чтобы все наши юные жители любили активный образ жизни и имели первичные навыки самообороны", - пояснил мэр.

Градоначальник добавил, что в некоторых школах появятся дополнительные специализированные залы для занятий самбо.