Парк Космонавтов в центре Ташкента станет прогулочной аллеей

21 фев. 3:25

Вскоре парк Космонавтов, раскинувшийся в центре узбекской столицы, полностью преобразится - власти Ташкента проведут на его территории большую реконструкцию.

Сейчас он, по их мнению, не отвечает современным требованиям: в нем отсутствуют необходимые условия для отдыха и досуга населения.

Скоро здесь появится большая прогулочная зона со всеми удобствами - пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками. При этом все деревья на территории парка будут сохранены, а его зеленая зона расширена, - передает Sputnik Узбекистан.

Хокимият Яккасарайского района уже показал, как будет выглядеть обновленный парк.