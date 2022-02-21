В Краснодаре будет создан крупнейший развлекательный центр в России

21 фев. 1:23

Крупнейший в России развлекательный центр площадью построят в Краснодаре, сообщил директор Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИПГ) Павел Спирин.

"[Планируется построить] самый крупный в России, а возможно, и в Европе развлекательный центр, обсуждается сейчас вопрос формирования большого административного центра с тем, чтобы снизить инфраструктурную и транспортную нагрузку из центральной части горда ", - сказал он, добавив, что центр будет включать парк аттракционов, аквапарк и другие развлекательные площадки.

Заместитель директора по проектным работам, главный архитектор НИИПГ Ирина Гришечкина отметила, что общая площадь центра составит порядка 100 га, пишет ТАСС.