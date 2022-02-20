Азербайджанская каратистка взяла "золото" турнира Премьер-лиги в ОАЭ

20 фев. 21:55

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая завоевала "золото" турнира из серии Премьер-лига, прошедшего в городе Фуджейра (ОАЭ).

Как сообщает Sputnik Азербайджан, вице-чемпионка Олимпиады Ирина Зарецкая в финальном поединке взяла верх над итальянкой Сильвией Семараро со счетом 5:2.

Турал Агаларзаде на турнире в Эмиратах взял "серебро", уступив в финальном поединке Дидару Амирали (Казахстан).

Еще одну медаль - бронзовую - заработал Тургут Гасанов: в схватке за третье место он победил Робина Реттенбахера (Австрия).