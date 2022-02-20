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Киев не наблюдает формирования российской ударной группировки на границе

Киев не наблюдает формирования российской ударной группировки на границе

Украинская разведка не отмечала формирования ударных группировок ВС РФ на границе, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Но это не значит, что они при желании не смогут ее развернуть, потому риски остаются", - цитирует его интервью телеканалу ICTV ТАСС.

Глава Минобороны Украины предположил, что процесс развертывания может продлиться от недели до двух - в зависимости от плана Москвы.

По словам Резникова, формирование ударной группировки в любом случае будет зафиксировано разведкой Украины и ее партнерами. Он уточнил, что текущая эскалация наблюдается именно в зоне силовой операции в Донбассе.

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