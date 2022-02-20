Израиль начнет впускать непривитых туристов

20 фев. 21:08

Власти Израиля упростили правила въезда в страну для туристов всех возрастов, соответствующее решение было принято 20 февраля по инициативе министра туризма Израиля Йоэля (Константина) Развозова на встрече с премьер-министром и министром здравоохранения.

С 1 марта в страну смогут въехать как вакцинированные, так и не вакцинированные от коронавируса путешественники. Вторым понадобится сдать два ПЦР-теста на Covid-19: один перед вылетом, другой - после прибытия.

"Мы наблюдаем стабильное улучшение эпидемиологической обстановки, поэтому пришло время открывать границы. В Израиле уже настоящая весна: температура воздуха выше +20 C. Приезжайте. Теплый и солнечный Израиль ждет гостей", - пригласил директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Израиля в РФ Владимир Шкляр.