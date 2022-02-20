Две школы в Краснодаре обзаведутся современными блоками для первоклашек

20 фев. 20:55

Новые блоки для учеников начальных классов возведут на территории краснодарских школ 49 и 14, об этом стало известно на совещании под председательством главы Краснодара Андрея Алексеенко.

На территории школы 49 планируют разместить современный учебный блок на 300 мест, проект проходит государственную экспертизу, сообщил заместитель директора городского департамента строительства Азамат Тлишев. Он добавил, что новый корпус для начальных классов на 400 мест также будет построен на участке, прилегающем к школе 14.

На лето запланирован капитальный ремонт на спортплощадке школы 44.

Совещание было посвящено развитию социальной инфраструктуры отдельных районов Краснодара.