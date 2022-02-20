Тысячи жителей Карачаево-Черкесии научат десяткам видов спорта

20 фев. 20:47

До 8 тысяч жителей Карачаево-Черкесии планируется привлечь к регулярным занятиям различными видами спорта в рамках региональной программы до конца года, рассказали в министерстве физической культуры и спорта КЧР.

"В КЧР стартовала региональная программа "Спорт для нас", в рамках которой мы будем обучать всем видам спорта, которые у нас популяризируются - до 100 видов, включая плавание, волейбол, гандбол - все, что может быть связано с теми или иными навыками, которые человек не может приобрести на улице", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Чиновники стремятся подключить к ней как можно больше жителей республики, но пока ориентируются на 8 тыс человек.

Планируется, что любой сможет подать заявку на интересующий его вид спорта, главное, чтобы он соответствовал возрасту. Первую для КЧР программу предполагается реализовать до конца года.

"Идея уроков в проекте очень схожа с пробным занятием в спортзале, когда человек приходит и проверяет свои силы, если нравится - остается", - уточнили в министерстве.