Эрдоган планирует провести телефонный разговор с Путиным

20 фев. 20:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

По его словам, предложение Эрдогана провести встречу глав России и Украины - "самая важная и конкретная" инициатива по урегулированию кризиса.

"Попытки нашего президента организовать подобную встречу продолжаются. В ходе нашего недавнего визита на Украину он обсуждал это с президентом Владимиром Зеленским. Также он поднимал этот вопрос с господином Путиным. В ближайшее время состоятся еще одни телефонные переговоры, в ходе которых будет вновь поднят этот вопрос", - цитирует интервью Калына газете Star ТАСС.

Представитель Эрдогана добавил, что турецкие чиновники поддерживают контакты с российскими коллегами и продолжают подготовку к визиту Владимира Путина в Турцию.