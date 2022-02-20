Уникальный подводный туннель свяжет Иран и Катар

20 фев. 19:56

Тегеран и Доха построят подводный туннель в Персидском заливе, об этом сообщил сегодня исполнительный директор Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад.

По его словам, в данный момент власти Исламской Республики проводят переговоры с Катаром о сотрудничестве в области авиации и морского транспорта, в портовой сфере и о "создании подводного туннеля".

"Создание подводного туннеля между Катаром и Ираном можно назвать уникальным проектом, который соединит порт Дейер [иранской провинции] Бушер с арабской страной", - цитирует Растада со ссылкой на агентство Fars ТАСС.

Чиновник уточнил, что завтра президент Ирана Эбрахим Раиси отправится в Катар, где будут подписаны необходимые соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что Раиси совершит визит в Катар для участия в Форуме стран - экспортеров газа, который проходит с 20 по 22 февраля.