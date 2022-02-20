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Посол в США: Россия не пытается завладеть территориями других стран

Посол в США: Россия не пытается завладеть территориями других стран

РФ не стремится отбирать у других стран их земли, такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов в интервью CBS.

"Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск - это часть Украины", - цитирует дипломата ТАСС.

Антонов подчеркнул, что Москва не планирует никакого "вторжения" на Украину и тем более не осуществляет его сейчас.

Посол обратил внимание на то, что на сегодняшний день основная проблема - это не кризис на Украине. "Проблема в том, каким будет в будущем мировой порядок, сможем ли мы совместно выработать твердые гарантии в сфере безопасности для всех, не нарушая очень важный принцип неделимости безопасности для всех", - пояснил дипломат.

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