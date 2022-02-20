Весна не покинет Москву и на следующей неделе

20 фев. 19:31

Погода в Москве останется по-настоящему весенней и на следующей неделе, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на 5 градусов выше положенной нормы, а февраль-2022 входит в десятку самых теплых за последние 74 года. И до конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны", - приводит его слова РИА Новости.

Тишковец уточнил, что погоду до середины недели будет определять ненастный североатлантический циклон "Антониа", так что до среды небо будет облачным, пройдут смешанные осадки, в ночь на вторник и утром это будут дожди. По ночам температура воздуха в Москве будет ноль - плюс 2, днем воздух будет прогреваться до плюс 2-4, во вторник после полудня - даже до плюс 5. Такие показатели, пояснил синоптик, на 7-10 градусов выше нормы, они соответствуют началу апреля.

Затем, в четверг и пятницу, в регион придет антициклон - он принесет "по-мартовски погожие деньки". По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 1-6, на дорогах появится гололедица, зато днем ожидается ноль - плюс 5. "К выходным же погода вновь испортится", - добавил специалист.

Тишковец уточнил, что в результате аномальной высокой температуры воздуха сугробы, которые за последние 10 суток сократились с 46 до 23 см, продолжат уменьшаться, высота снежного покрова упадет до 19-20 см, что вдвое меньше многолетней нормы и соответствует значениям для 27 марта, когда в Москве наступает климатическая весна.