Пенсионерка избила должника кирпичом на Ставрополье

20 фев. 19:15

Уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью открыто в Петровском округе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть из больницы поступил сигнал о том, что к ним доставлен 32-летний житель села Николина Балка с травмами.

Оказалось, что между ним и 65-летней односельчанкой вспыхнул конфликт, во время которого женщина нанесла ему несколько ударов кирпичом по голове и телу. Пенсионерку доставили в отдел, где она призналась в содеянном.

"Она пояснила, что конфликт произошел в результате того, что мужчина занял у нее деньги и не вернул их", - уточнили в полиции.

Экспертиза установила, что здоровью должника был причинен легкий вред.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).