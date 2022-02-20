РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пенсионерка избила должника кирпичом на Ставрополье

Пенсионерка избила должника кирпичом на Ставрополье

Уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью открыто в Петровском округе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть из больницы поступил сигнал о том, что к ним доставлен 32-летний житель села Николина Балка с травмами.

Оказалось, что между ним и 65-летней односельчанкой вспыхнул конфликт, во время которого женщина нанесла ему несколько ударов кирпичом по голове и телу. Пенсионерку доставили в отдел, где она призналась в содеянном.

"Она пояснила, что конфликт произошел в результате того, что мужчина занял у нее деньги и не вернул их", - уточнили в полиции.

Экспертиза установила, что здоровью должника был причинен легкий вред.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

530 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version