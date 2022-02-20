Шольц почувствлвал "момент истины" на ядерных переговорах с Ираном

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "настал момент истины", чтобы определить, можно ли спасти ядерную сделку Ирана с мировыми державами 2015 года, и теперь иранское руководство должно сделать выбор. Однако министр иностранных дел Ирана убежден, что западные страны должны проявить гибкость, и "теперь дело за ними".

Аль-Джазира напоминает, что переговорщики из Ирана, а также Великобритании, Франции, Германии, России и Китая работают в Вене, чтобы вернуть к жизни соглашение, которое предусматривало ослабление санкций против ИРИ в обмен на ограничение его ядерной программы.

На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Шольц сказал участникам форума, что переговоры по ядерной программе Ирана прошли долгий путь за последние 10 месяцев, и "на столе все элементы для завершения переговоров". При этом канцлер раскритиковал Иран за активизацию обогащения урана и ограничение инспекций со стороны наблюдателей из ядерного агентства ООН. "Теперь у нас есть возможность достичь соглашения, которое позволит снять санкции, - сказал Шольц. - Если мы не преуспеем в этом, переговоры могут провалиться. У иранского руководства теперь есть выбор. Сейчас настал момент истины".

США косвенно участвовали в переговорах, поскольку вышли из сделки в еще 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе. Президент Джо Байден дал понять, что хочет присоединиться к сделке. При Трампе США вновь ввели жесткие санкции против Ирана. В ответ Тегеран повысил чистоту и количество урана.

Выступая на конференции в Мюнхене, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал: "Мы готовы заключить сделку в кратчайшие сроки, если другая сторона примет необходимое политическое решение", дав понять, что вопрос о гарантиях со стороны США в отношении будущего восстановленной сделки остается камнем преткновения. "Мы никогда не были так близки к сделке. Именно западная сторона должна представить свои инициативы и проявить гибкость. Они пока никакой гибкости не проявляли, - сказал министр. - Мы считаем, что обмен пленными - это гуманитарный вопрос, не имеющий отношения к ядерному соглашению. Мы можем сделать это немедленно".

Представитель Госдепартамента США заявил, что за последнюю неделю был достигнут существенный прогресс: "Если Иран проявит серьезность, мы можем и должны достичь взаимопонимания о взаимном возвращении к полному выполнению СВПД в течение нескольких дней. Но все, что выходит за рамки этого, поставит под серьезную угрозу возможность возврата к сделке".

Иран пока отказывается вести прямые переговоры с США, полагая, что прямые переговоры будут иметь смысл только в том случае, если США отменят некоторые санкции или высвободят некоторые иранские активы, замороженные в иностранных банках.

Иран настаивает на том, что его ядерная программа носит мирный характер, но отход страны от своих обязательств по соглашению 2015 года встревожил ее регионального соперника Израиль и мировые державы. С тех пор Тегеран начал обогащать уран до 60-процентной чистоты - небольшой технический шаг по сравнению с 90-процентной чистотой, необходимой для создания атомной бомбы, а также Иран начал запускать более совершенные центрифуги, чем те, которые разрешены в рамках сделки.