Вымогателя шубы поймали в Карачаево-Черкесии

20 фев. 18:59

Случай вымогательства раскрыли полицейские в Усть-Джегуте, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В пятницу 18 февраля к участковому обратилась 52-летняя жительница Усть-Джегуты.

"Женщина рассказала, что в середине января 2022 года ее сына под угрозой физической расправы заставили вынести из дома норковую шубу стоимостью 120 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний местный житель. Он признался в содеянном, пояснив, что сдал шубу в ломбард, а вырученные 12 тыс рублей потратил.