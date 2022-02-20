Новый вид конного спорта будут развивать в Узбекистане

20 фев. 18:47

Национальная гвардия Узбекистана выступила инициатором создания отдельной федерации тентпеггинга, такое сообщение опубликовано на ее сайте.

Председателем ее стал директор Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту Н. Ибрагимов.

Планируется, что Узбекистан будет проводить соревнования по этому виду спорта, в том числе - принимать международные турниры.

Тентпеггинг - кавалерийский вид спорта. Задача всадника - специальной шпагой на полном скаку проколоть врытый в землю под углом деревянный или картонный колышек - пег, за каждую удачную попытку даются очки.