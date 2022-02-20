Мужчина, ранивший ножом трех оппонентов, задержан по горячим следам в Тбилиси

Житель Тбилиси задержан по обвинению в попытке умышленного убийства двух или более лиц, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Грузии.
Следствие выяснило, что 28-летний обвиняемый в ходе ссоры ранил холодным оружием трех человек, которые, по предварительной информации, были пьяны, и скрылся с места происшествия, передает Sputnik Грузия.
Раненых отвезли в больницу, где им оказали необходимую медпомощь.
Подозреваемый задержан по горячим следам, у него изъят нож, который послужит вещественным доказательством.
Ранее сообщалось, что трое получили ножевые ранения ночью у станции метро "Дидубе" в Тбилиси.