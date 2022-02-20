Париж: Путин и Макрон договорились экстренно организовать встречу контактной группы по Украине

20 фев. 18:11

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сегодня в ходе телефонного разговора договорились принять меры для проведения в ближайшее время встречи трехсторонней контактной группы, чтобы добиться соблюдения режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте французского лидера.

Главы государств согласились приложить интенсивные усилия для проведения "в ближайшие часы" встречи трехсторонней контактной группы. На ней планируется получить от всех заинтересованных сторон обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения.

Кроме того, Путин и Макрон заявили о необходимости делать все возможное для дипломатического урегулирования нынешнего кризиса, с этой целью "в ближайшие дни и недели будет проведена напряженная дипломатическая работа", в ближайшие дни проведут встречу главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан.

Президенты также договорились о возобновлении работы в рамках нормандского формата.