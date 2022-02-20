Серийного вора-сладкоежку с отверткой осудят в Ставрополе

20 фев. 17:56

Уголовное дело о серии краж из продуктовых магазинов передано в суд в Ставрополе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

Личность обвиняемого удалось установить по записям с камер видеонаблюдения.

"Следствием установлено, что ранее судимый 48-летний местный житель, используя отвертку или ломик, в ночное время суток в течение шести месяцев проникал в торговые помещения, откуда похищал табачные и кондитерские изделия", - пояснили в полиции.

Украденные вещи он продавал, полученные за них деньги тратил на личные нужды.

Следствие выяснило, что подозреваемый причастен к 10 кражам из различных продуктовых магазинов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.