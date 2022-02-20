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Источник: бывший министр обороны задержан в Казахстане

Источник: бывший министр обороны задержан в Казахстане

Экс-глава Минобороны Казахстана Мурат Бектанов задержан, его подозревают в бездействии во время январских массовых беспорядков, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Казахстан", уже запущено досудебное расследование по ст.452 (бездействие власти) Уголовного кодекса РК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в Нур-Султане.

Напомним, Бектанов стал министром обороны Казахстана в августа прошлого года, он был уволен 19 января, после массовых беспорядков.

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