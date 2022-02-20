Пресс-секретарь Путина: Россия никогда ни на кого не нападала

20 фев. 17:28

Россия за все время своего существования никогда ни на кого не нападала, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в эфире телеканала "Россия 1".

"И Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война", - приводит его слова ТАСС.

Представитель российского лидера указал, что Москва призывает государства ЕС "к разуму". Он также предложил им задаться вопросом, есть ли России смысл нападать на кого-либо.

Напомним, накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что РФ не отводит войска от границы с Украиной, а напротив - наращивает военное присутствие в этой зоне. Он выразил уверенность, что это свидетельствует об "очень и очень высокой" угрозе вторжения.