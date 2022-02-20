Водитель-нарушитель попробовал протаранить поезд в Казахстане

20 фев. 16:55

Машина Volvo столкнулась с поездом в Костанайской области, об этом рассказали в департаменте полиции региона. Сигнал о ЧП поступил сегодня в 06.20. Оно случилось в пяти километрах от села Пешковка.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 45-летний водитель автомашины Volvo, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с поездом", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В результате аварии водитель и пассажир машины получили травмы, их доставили в Федоровскую районную больницу.