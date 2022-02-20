Памятник Сталину залили краской в Грузии (ВИДЕО)

20 фев. 16:42

Неизвестные злоумышленники облили краской памятник Иосифу Сталину, установленный несколько дней назад в селе Вариани Горийского муниципалитета (регион Шида Картли), видеозапись продемонстрировали грузинские телеканалы.

В соцсетях пишут, что прошлой ночью гражданские активисты нанесли на монумент красную краску из баллончиков, чтобы выразить несогласие с его установкой, передает Sputnik Грузия.

Памятник поставили на частной территории местные жители, вокруг него они хотят разбить сквер.

Информации о том, получали ли они разрешение местных властей на установку памятника, нет. Если он не был согласован, то его демонтируют.