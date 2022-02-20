Москалькова просить Генпрокуратуру и ФСИН проверить СИЗО в Черкесске

20 фев. 16:31

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой проверить сигналы о нарушении прав заключенных СИЗО №1 в Черкесске, такое сообщение распространила ее пресс-служба.

Москалькова отметила, что на горячую линию поступили звонки с информацией о грубом нарушении прав лиц, содержащихся в этом СИЗО.

"Мною направляются обращения в Генпрокуратуру и ФСИН для принятия мер реагирования", - цитирует омбудсмена ТАСС.

Она добавила, что уполномоченная по правам человека в КЧР Зарема Умалатова уже провела встречу с содержащимися в СИЗО обвиняемыми.

Напомним, 18 февраля пресс-служба УФСИН по Карачаево-Черкесии сообщила о беспорядках, устроенных 21 заключенным при плановом обыске.