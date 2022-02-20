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Елизавета II заболела коронавирусом

Елизавета II заболела коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II заболела Covid-19, такое сообщение распространил Букингемский дворец.

"Ее Величество испытывает слабовыраженные симптомы простуды, но надеется продолжить исполнять необременительные обязанности в Виндзорском замке на предстоящей неделе", - цитирует его ТАСС.

Подчеркивается, что за состоянием Елизаветы II будут следить врачи, она будет выполнять их рекомендации.

Напомним, британскому монарху 95 лет, по данным СМИ, она была полностью привита от коронавируса - двумя дозами, а также получила бустерную инъекцию.

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