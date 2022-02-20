Путин провел телефонный разговор с Макроном

20 фев. 15:55

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Разговор начался в 13:00 по московскому времени и длился 1 час 45 минут, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

После переговоров с Путиным Макрон начал разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсуждают обострение ситуации на Украине.

"Телефонные переговоры с Владимиром Путиным продолжались 1 час 45 минут. Сейчас президент республики общается по телефону с президентом Зеленским", - приводит агентство слова источника в администрации французского лидера.