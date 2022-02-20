Кулеба потребовал от ЕС четкого заявления о перспективе членства Украины

20 фев. 15:34

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС должен официально заявить о перспективе членства Украины в Евросоюзе, сообщает РИА Новости. Он отметил, что это будет четким сигналом для РФ.

"Практически треть членов ЕС уже поддержали официально европейскую перспективу Украины. Вчера на всех встречах с европейскими коллегами, которые у меня были, я сказал им очень простые слова: коллеги, наступило время предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и четко заявить, что Украина будет членом ЕС. Это нужно делать именно сейчас, потому что это будет четким сигналом России, что чтобы она там ни делала, к каким бы провокациям ни прибегала, Украина - европейская страна во всех смыслах и будет членом Европейского союза", - заявил глава украинского МИД в ходе онлайн-брифинга в воскресенье.