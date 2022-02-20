ВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

20 фев. 15:00

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PПK) на севере Сирии, сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Агентство «Анадолу».

«Боевики открыли огонь по зонам проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата"», говорится в сообщении агентства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года от рук Рабочей партии Курдистана погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей. США и ЕС внесли РПК в списки террористических организаций.