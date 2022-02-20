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ВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 14 террористов YPG (сирийского крыла PПK) на севере Сирии, сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Агентство «Анадолу».

«Боевики открыли огонь по зонам проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата"», говорится в сообщении агентства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года от рук Рабочей партии Курдистана погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей. США и ЕС внесли РПК в списки террористических организаций.

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