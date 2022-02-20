Песков обвинил Францию в утечке информации после переговоров

20 фев. 14:50

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что министерство иностранных дел Франции уже несколько раз сознательно допускало утечки после переговоров на высшем уровне.

Ранее министр иностранных дел Франции Ранее Жан-Ив Ле Дриан, комментируя переговоры Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона, заявил, что российский лидер сказал, что инициативу о признании ЛНР и ДНР можно не принимать в расчет.

Песков согласился, что это уже не первый случай утечки деталей переговоров со стороны Франции.

"К сожалению, да. Наши французские коллеги - причем это абсолютно не имеет отношения к президенту Франции - но коллеги из министерства иностранных дел Франции уже несколько раз такие утечки сознательно допускали", - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента призвал Запад к "разуму", заявив, что Россия "на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала". Он добавил, что Россия, пережившая столько войн, не хочет даже произносить слово "война".

"И Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово "война", - сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин".