Госдума: экономика Украины не выдержит выхода страны из Будапештского меморандума

20 фев. 14:33

Выход Украины из Будапештского меморандума потребовал бы значительных финансовых компенсаций, украинская экономика этого не выдержит. Такое мнение выразил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Выход из Будапештского меморандума потребует от Украины значительных финансовых компенсаций, которые внесла Россия. Экономика Украины, конечно, ни в коем случае не сможет это выдержать", - отметил Чепа.

Вчера, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который предусмотрен Будапештским меморандумом. Он объявил, что собирает для консультаций страны-участницы документа, созвать их поручено министру иностранных дел.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", - заявил Зеленский.