Дни Азербайджана стартуют в Москве

20 фев. 14:15

Культурные мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией пройдут с 21 февраля по 1 марта в Москве.

В рамках мероприятий "Дней Азербайджана в Москве", которые были организованы при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в Новой Третьяковской галерее откроется выставка работ народного художника Азербайджана Тахира Салахова "Произведения из коллекции Третьяковской галереи".

Кроме того, на ВДНХ в павильоне "Азербайджан" пройдет выставка "Азербайджанский ковер - новый взгляд". Также в данном павильоне будет представлен литературный проект "Из уст в уста" по мотивам поэмы "Семь красавиц" азербайджанского поэта Низами Гянджеви. В мероприятии примут участие известные деятели культуры и искусства России.

Гала-концерт под названием "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене" пройдет вечером 22 февраля на сцене Музыкального театра "Геликон-опера". Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Мурад Адыгезалзаде, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов представят репертуар из произведений азербайджанских и российских композиторов.