Обострение ситуации в ДНР и ЛНР. Главное

20 фев. 14:00

18 февраля ситуация в Донбассе резко обострилась. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский планирует отдать приказ военным перейти в наступление, чтобы "реализовать план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик". В ответ на это в МИД Украины опровергли информацию о подготовке наступления и обвинения в обстрелах населенных пунктов в Донбассе, заявив, что украинские военные соблюдают Минские договоренности.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации населения в Ростовскую область. К 20 февраля главы почти 30 регионов РФ заявили о готовности принять беженцев из Донбасса. Кроме того, Путин поручил каждому беженцу выплатить по 10 тысяч рублей. К настоящему времени из ДНР и ЛНР эвакуированы более 40 тыс. человек, более 30 тыс. жителей республик пересекли за сутки государственную границу РФ в Ростовской области. Сейчас в регионе введен режим ЧС.

Сейчас в ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. Леонид Пасечник обратился к мужчинам, "способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

В ночь на 20 февраля ДНР и ЛНР обвинили Киев в обстрелах с использованием запрещенных Минскими соглашениями снарядов. Народная милиция ЛНР также заявила о гибели двух мирных жителей.

Тем временем мировые лидеры обсуждают обострение на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил применение в регионе тяжелых вооружений и приветствовал "сдержанную позицию Украины перед лицом провокаций". Он заявил, что в Европе не видят оснований для обвинений со стороны ДНР и ЛНР о скором наступлении Украины.

Ситуацию прокомментировал также британский премьер Борис Джонсон. Он отметил, что российское вторжение на Украину неизбежно. Джонсон убежден, что российская атака может спровоцировать крупнейшую войну в Европе с 1945 года.

Сегодня ситуацию на Украине обсуждают по телефону российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Разговор начался в 13:00 по московскому времени, сообщает Елисейский дворец.