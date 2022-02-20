Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования Союзного государства

20 фев. 13:29

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Он отметил, что направленность такой проверки остается неизменной.

"Она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей" вблизи общих границ Союзного государства на фоне того, что соседние страны "в экстренном внеплановом порядке накачиваются самым современным оружием", - заявил Хренин.