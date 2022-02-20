Джонсон: план вторжения РФ на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться

20 фев. 13:23

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье в интервью BBC заявил, что план вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

"Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали. Я боюсь, что тот план, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", – заявил британский премьер.

Джонсон также отметил, что российское руководство не до конца отдает себе отчет о последствиях гипотетического вторжения на Украину.

"Мы должны принять то, что в настоящий момент Владимир Путин, возможно, мыслит нелогично по этому вопросу и не видит надвигающейся катастрофы", – сказал он. Премьер-министр Великобритании добавил, что жизненно важно сейчас "объяснить, какой катастрофой это обернется для России".