Министр образования Азербайджана едет в Грузию

20 фев. 13:07

В воскресенье, 20 февраля, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев отправился с рабочим визитом в Грузию, где он пробудет до 23 февраля, сообщает Sputnik Азербайджан. Ожидается, что Амруллаев подпишет соглашение о сотрудничестве с министром образования и науки Грузии Михаилом Чхенкели.

В рамках визита азербайджанский министр также посетит высшие учебные заведения и школы Грузии, в которых обучаются азербайджанцы. Кроме того, он встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

Грузинские азербайджанцы связывают большие надежды с приездом Амруллаева, поскольку сейчас азербайджанские школы в Грузии пустеют и закрываются, а также сталкиваются с другими проблемами. Азербайджанцы, проживающие в Грузии убеждены, что любые обсуждения касательно образования пойдут им только на пользу.