Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Демократическую Республику Конго, сообщает Агентство «Анадолу».
"Частный самолет TUR с главой турецкого государства на борту вылетел из Международного аэропорта Ататюрка в Киншасу в 11.20 по местному времени", - говорится в сообщении.
20-23 февраля у турецкого лидера запланированы официальные переговоры в Демократической Республике Конго, Сенегале и Гвинее-Бисау. Эрдоган обсудит с главами стран Африки состояние и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в рамках визита президент Турции примет участие в открытии Олимпийского стадиона на 50 тыс. зрителей, построенного в африканской стране одной из турецких компаний. В столице Сенегала в присутствии Эрдогана состоится открытие нового здания посольства Турции.