20 фев. 12:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Демократическую Республику Конго, сообщает Агентство «Анадолу».

"Частный самолет TUR с главой турецкого государства на борту вылетел из Международного аэропорта Ататюрка в Киншасу в 11.20 по местному времени", - говорится в сообщении.

20-23 февраля у турецкого лидера запланированы официальные переговоры в Демократической Республике Конго, Сенегале и Гвинее-Бисау. Эрдоган обсудит с главами стран Африки состояние и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в рамках визита президент Турции примет участие в открытии Олимпийского стадиона на 50 тыс. зрителей, построенного в африканской стране одной из турецких компаний. В столице Сенегала в присутствии Эрдогана состоится открытие нового здания посольства Турции.