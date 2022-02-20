Около 30 российских регионов готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР

20 фев. 12:36

Около 30 регионов России готовы принять беженцев из Донбасса, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает ТАСС.

"В МЧС уже около 30 регионов зарегистрированы, которые готовы принять беженцев", - сказал Чуприян. Он добавил, что "это российская черта характера - когда горе происходит, нас это только объединяет".

Чуприян также сообщил, что в настоящее время формируется четвертый железнодорожный состав с беженцами.

Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи угрозой со стороны Украины.