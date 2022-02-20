Глава Евросовета заявил, что Запад не может вечно предлагать РФ переговоры и "оливковую ветвь"

20 фев. 12:16

Выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Запад не может все время предлагать Москве переговоры и оливковую ветвь и введет масштабные экономические санкции в случае "продолжения эскалации" ситуации вокруг Украины.

"Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации", – отметил он. "Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции", - пообещал Мишель.

Кроме того, он высказал мнение, что РФ пыталась "разделить Запад", но "добилась обратного эффекта, сплотив страны Евросоюза, трансатлантических союзников и партнеров по всему миру", в том числе Японию. Мишель добавил, что экономические предложения Африке, сделанные Европейским союзом, должны стать более привлекательными, чем инициативы Китая и России.

Глава Евросовета, выступая на конференции, также подчеркнул, что от санкций ЕС против России пострадает и сам Евросоюз.

"Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдём на введение массивных санкций и цена для Россия должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными, свою цену будем платить и мы в Европе", - заявил Мишель.