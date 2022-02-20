147 296 человек выздоровели после COVID-19 за сутки в РФ

20 фев. 12:01

За прошедшие сутки в России выздоровели 147 296 человек после COVID-19, это на 22,9% меньше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Число заразившихся COVID-19 в России за последние сутки выросло на 170 699 и сейчас составляет 15 370 419 человек.

Вчера также было зафиксировано 745 случаев смерти из-за коронавируса в РФ. Общее число летальных исходов составляет 345 500.