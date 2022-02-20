При атаке ВСУ в ЛНР погибли два мирных жителя

20 фев. 11:49

Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что два мирных жителя погибли в ЛНР в результате атаки украинских силовиков в районе населенного пункта Пионерское в 7 км от границы с РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что в воскресенье утром вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское.

"К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Ранее руководство республики сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. К настоящему моменту почти 29 тыс. жителей ЛНР выехали с территории республики в Россию.