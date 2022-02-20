Абдоллахиян: западные страны будут ответственны за возможный провал переговоров в Вене

20 фев. 11:29

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, находящийся в Германии для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, в интервью CNN заявил, что США и западные страны будут ответственны за возможный провал на переговорах в Вене.

"Мы уже предприняли усилия в предыдущие раунды переговоров, чтобы добиться хорошего соглашения. Если на текущем этапе западные страны не сделают то, что от них требуется, они будут ответственны за провал на переговорах", - отметил Абдоллахиян.

Иранский министр добавил, что Иран готов прийти к соглашению в кратчайшие сроки, если противоположная сторона примет необходимое политическое решение. "Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста соглашения", — отметил он.

Напомним, что сейчас в Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Переговорщики настроены завершить работу уже в феврале.