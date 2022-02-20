В Ростовской области выявили первые случаи коронавируса у беженцев из Донбасса

20 фев. 11:09

Среди находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области беженцев были зафиксированы единичные случаи COVID-19. Для них уже подготовлены обсерваторы, людей с тяжелым течением болезни доставят в ковидные госпитали. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, у находящихся в ПВР граждан пока установлены единичные случаи подтвержденной коронавирусной инфекции. Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона, уточнил Евгений Ковалев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медики провели медицинский осмотр находящихся в ПВР людей, выявляя больных с хроническими заболеваниями. Отмечается, что те, кому потребовалась госпитализация, были доставлены в стационары.