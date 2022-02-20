В Катаре начинает работу саммит лидеров Форума экспортеров газа

20 фев. 10:58

20 февраля в столице Катара стартует саммит лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Проходящая в Дохе встреча соберет ведущих поставщиков со всего мира, передает Sputnik Азербайджан.

Президенты Ирана и Алжира подтвердили свое участие в саммите.

ФСЭГ является межправительственной организацией, которая объединяет ведущих мировых экспортеров газа. В организацию входят 20 стран – ведущих производителей природного газа, контролирующих 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.

Ключевые участники ФСЭГ – Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Гвинея, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго. Статус наблюдателей имеют Азербайджан, Ирак, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ и Оман.