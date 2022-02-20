Минобороны Турции назвало дезинформацией часть сообщений СМИ о военной активности на Украине

20 фев. 10:46

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в воскресенье заявил, что сообщения в СМИ о военной активности на Украине нужно оценивать осторожно, поскольку часть из них является дезинформацией.

"Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс. В связи с этим необходимо предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций", - отметил министр.

Он также сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Турция прокомментировала ситуацию вокруг Конвенции Монтрё о режиме проливов.

"Мы заявили, что положения конвенции выгодны для всех сторон. Мы искренне желаем, чтобы страны на побережье Черного моря жили в безопасности и комфорте", - подчеркнул глава Минобороны Турции.