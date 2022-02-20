В ДНР сообщили о 82 нарушениях режима прекращения огня за сутки со стороны Киева

20 фев. 10:27

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 82 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских формирований за прошедшие сутки.

"Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 19 февраля по 03:00 20 февраля. За истекшие сутки представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщало о 82 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ", - сказано в сообщении.

Народная милиция ДНР назвала ситуацию на линии боевого соприкосновения критической. Украинскими силовиками круглосуточно ведутся обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения ДНР.