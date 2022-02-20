Сборная России заняла 9 место в медальном зачете Олимпиады

20 фев. 10:14

Сборная России завершила Олимпийские игры в Пекине на 9-м месте в командном зачете и на втором по общему числу медалей.

В последний день Игр российские хоккеисты проиграли команде Финляндии со счетом 1:2, завоевав серебро. На 8-й минуте шайбу забил Михаил Григоренко. У финнов отличились Вилле Покка (24-я минута) и Ханнес Бьёрнинен (41-я минута). Так, мужская сборная Финляндии впервые получила титул олимпийского чемпиона по хоккею. Российские хоккеисты принесли стране 32-ю медаль Олимпийских игр-2022. Всего в активе РФ шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. По общему числу медалей Россия заняла второе место.

Первое место в медальном зачете Олимпиады получила Норвегия. Сборная Норвегии стала победителем за день до завершения соревнований в Пекине. Норвежские спортсмены завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Для сборной Германии они стали недосягаемы – в активе немецкой команды 12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Третье место в медальном зачете занимает команда Китая. Китайские спортсмены завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых награды.

Сегодня, 20 февраля, состоится церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Она начнется в 15:00 по московскому времени.