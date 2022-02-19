США – России: НАТО не вернется в 1997 год  

19 фев. 21:55

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что позиция России в ответе по предложениям Вашингтона по обеспечению безопасности в Европе кардинально противоречит основным принципам его страны.

По его словам, Россия в своем ответе по-прежнему занимает позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам.

"Если речь заходит о том, что нужно прекратить политику "открытых дверей" НАТО или что НАТО должна вернуться на позиции до 1997 года, то наш ответ - нет", - подчеркнул он, передает ТАСС.