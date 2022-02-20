Нестабильность в Афганистане усиливает наркотрафик

Власти в Таджикистане заявляют, что объемы наркотиков, которые были перехвачены в 2021 году, увеличились практически на 69% по сравнению с 2020 годом, причем нестабильность в соседнем Афганистане может спровоцировать ухудшение ситуации с наркотрафиком, пишет Eurasianet.

17 февраля директор Агентства по контролю за наркотиками Хабибулло Вохидзода сообщил об изъятии правоохранительными органами Таджикистана четырех тонн наркотических веществ. Таким образом объем перехваченных героина и гашиша удвоился.

Количество наркотиков, изъятых в 2020 году составило 2,43 тонны, что значительно больше по сравнению с 1,6 тонны в 2019 году.

Ссылаясь на последние данные, Вохидзода обратился за помощью к международному сообществу в борьбе с тем, что по его словам, может перерасти в новую волну наркотрафика, спровоцированную нестабильностью в Афганистане.

”В связи с изменениями в Афганистане и приходом к власти "Талибана" (движение, запрещенное в РФ), мы должны укреплять границы всеми доступными средствами для воспрепятствования контрабанде не только наркотиков, но также и оружия, и других запрещенных материалов. Во время встречи с партнерами мы обсудили возможность создания новых постов Агентства по контролю за наркотиками вдоль границы”, - сообщил Вохидзода.

Ссылаясь на данные Управления ООН по наркотикам и преступности, Хабибулло Вохидзода напомнил, что в прошлом году маковые посадки в Афганистане были размещены на территории общей площадью 177 тыс. гектаров. Площадь посадок уменьшилась по сравнению с 2020 годом, однако, по словам экспертов ООН по наркоторговле, эта тенденция была компенсирована более высокой урожайностью с одного гектара.

”Производство опиума в 2021 году составило 6,8 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в 2020 году. Пятый год подряд производство наркотических веществ превышает 6 тыс. тонн. Такое количество опиума может быть переработано в 270-320 тонн чистого героина”, - сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности в отчете, опубликованном в ноябре.

Рост цен на опиум, начавшийся в августе 2021 года, стимулирует выращивание культуры в Афганистане. Продолжающийся экономический коллапс, в результате которого миллионы человек оказались на грани голода, вынуждает всё больше людей заниматься наркоторговлей, говориться в отчете.

Огромные объемы наркотиков проходят через Таджикистан, несмотря на предпринимаемые усилия агентств по борьбе с наркотрафиком.

15 февраля Государственный таможенный комитет Узбекистана сообщил об обнаружении и изъятии почти 320 килограммов героина. Вещество перевозилось в грузовике, направлявшемся из Таджикистана в Россию.