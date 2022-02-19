Дагестан поможет беженцам из Донбасса

19 фев. 21:46

Сбор гуманитарной помощи организовали в Дагестане для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые прибывают в Россию в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.

"В целях создания условий для вынужденных переселенцев с юго-востока Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации, в Республике Дагестан организован сбор гуманитарной помощи с целью оперативной отправки в пункты временного размещения в Ростовскую область для людей пожилого возраста, женщин, детей и сирот", - сообщили в региональном клубе "Мы вместе", передает ТАСС.

Уточнятся, что сбор будет осуществляться на базе регионального клуба "Мы вместе" в Махачкале.